В Прикамье осудят мужчину за кражу 58 тысяч рублей
В отдел полиции обратилась 34-летняя пермячка. Женщина сообщила, что из ее рюкзака на вокзале Пермь-2 украли кошелек, в котором была крупная сумма денег и банковские карты.
Оперативники изъяли записи с камер видеонаблюдения и опросили свидетелей. Установив приметы преступника, его задержали. Злоумышленником оказался 39-летний житель села Шарья Нытвенского района.
- Задержанный признался в содеянном и указал оперативникам место, где спрятал кошелек с банковскими картами. Денежные средства мужчина успел потратить за два дня, посетив развлекательные заведения в Перми, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.
Позже выяснились все остальные обстоятельства. Мужчина приехал в Пермь, чтобы встретиться с другом. На следующее утро, возвращаясь домой, на вокзале в транзитном зале злоумышленник заметил девушку, которая поставила на сиденье рюкзак с кошельком и отошла зарядить телефон. Воспользовавшись моментом, похититель, как бы проходя мимо, незаметно вытащил кошелек из рюкзака и скрылся.
ИСТОЧНИК KP.RU