Как не получить язву вместо "пятерок"

СЕГОДНЯ 11:30 2019-09-04T11:30:41+03:00

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С началом учебного года родители уделяют большое внимание внешнему виду, новым предметам, школьным отметкам своих детей, но не меньше внимания нужно уделять тому, чтобы дети и подростки регулярно и рационально питались. Ведь неочевидные ошибки в организации ежедневного питания школьников могут резко и негативно отразиться на здоровье пищеварительной системы и иммунитете. Вот только некоторые из них:

1. Отказ от домашнего завтрака. Не идите на поводу у ребёнка, который вместо завтрака пьет чай, чтобы сэкономить время или ссылаясь на плохой аппетит. Детский организм работает иначе, чем организм взрослого. И нежелание есть с утра говорит о нарушении режима: либо было недостаточно сна, либо ужин был слишком плотным и слишком поздним.

2. Скоропортящиеся продукты с собой. Если вас не устраивает питание в школьной столовой или для ребенка его недостаточно, можно в герметичной упаковке давать с собой фрукты (яблоки, груши, банан), бутерброд с сыром или запеченным мясом, свежий огурец, брусочки сырой моркови, орехи. Но йогурты, масло или майонез в бутерброде могут привести к отравлению. Даже если в школе хорошо налажен доступ к питьевой воде, проследите, чтобы у сына или дочки всегда с собой была бутылочка чистой воды без газов.

3. Вредные продукты. Когда дети могут самостоятельно покупать продукты, они часто выбирают шоколадные батончики, чипсы и сладкую газировку - из-за яркой упаковки, обилия сахара и яркого, искусственно усиленного вкуса. Такие продукты опасны вдвойне: во-первых, они заглушают аппетит - и ребенок отказывается от нормального сбалансированного питания, во-вторых, особенно - на голодный желудок, они могут серьёзно повредить слизистую желудочно-кишечного тракта и привести к гастриту уже в школьном возрасте.

Чтобы сохранить здоровье, важно регулярно беседовать с детьми о принципах рационального питания и следить, чтобы их рацион был разнообразным (обязательно должны быть молочные, мясные, рыбные, яичные блюда, овощи, фрукты, орехи, растительные масла), а режим приема пищи - регулярным (не менее 5 раз в день, в одно и то же время).

Текст подготовил Центр медицинской профилактики Прикамья.

ИСТОЧНИК KP.RU