2019-09-04T11:23:52+03:00
Общество

«Наполовину в воде и без сознания». В Прикамье спасли тонущего рыбака

У мужчины было вывихнуто плечо
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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Сотрудники краевой службы спасения вытащили из воды рыбака с вывихнутым плечом. Вечером 3 сентября спасатели выехали в район СНТ Усть-Качкинское. 52-летний рыбак нуждался в помощи.

Спасатели связались с рыбаком по телефону, но обессилевший мужчина не мог объяснить, где находится. Было установлено, что водоем, на котором находился рыбак, - озеро, впадающее в Каму. Спасатели отправились на место по воде, освещая путь фонарями. Время от времени, подавая звуковые сигналы. Так спасатели прошли около трех километров.

Когда мужчину нашли, он был наполовину в воде и практически без сознания. Кроме того, он получил вывих плеча и сильное обморожение. Из последних сил мужчина держался за лодку.

Спасатели достали его на берег, оказали первую помощь и отправились к ближайшему населенному пункту.

Сотрудники «скорой помощи» отвезли рыбака в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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