СЕГОДНЯ 10:27 2019-09-04T10:27:05+03:00

Фото:скриншот с видео ГУ МВД по Пермскому краю

Владелица карты не успела ее заблокировать [Видео]

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В отделение полиции Кировского района обратилась местная жительница с заявление о краже денег с банковской карты. О потери карточки пермячка узнала, когда ей пришли СМСки о снятии денег в продуктовых магазинах.

Оперативники изъяли камеры видеонаблюдения из магазинов и установили, что покупки совершали мужчина и женщина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/729958" frameborder="0"></iframe> Полиция разыскивает пермяков, которые платили в магазинах чужой картой.

Сотрудники полиции просят у пермяков помощи в опознании злоумышленников.

Приметы подозреваемых:

-мужчина: на вид 30-35 лет, рост около 170 см, был одет в жилетку голубого цвета и синие джинсы.

-женщина: на вид около 30 лет, рост около 160 см, находится в положении, была одета в ветровку черного цвета.

Если Вам что-либо известно о людях, изображенных на видеозаписи, позвоните по телефону 89993635460. Анонимность гарантируется.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми задержали подозреваемого в разбойном нападении

ИСТОЧНИК KP.RU