Полиция разыскивает пермяков, которые платили в магазинах чужой картой
В отделение полиции Кировского района обратилась местная жительница с заявление о краже денег с банковской карты. О потери карточки пермячка узнала, когда ей пришли СМСки о снятии денег в продуктовых магазинах.
Оперативники изъяли камеры видеонаблюдения из магазинов и установили, что покупки совершали мужчина и женщина.
Полиция разыскивает пермяков, которые платили в магазинах чужой картой.
Сотрудники полиции просят у пермяков помощи в опознании злоумышленников.
Приметы подозреваемых:
-мужчина: на вид 30-35 лет, рост около 170 см, был одет в жилетку голубого цвета и синие джинсы.
-женщина: на вид около 30 лет, рост около 160 см, находится в положении, была одета в ветровку черного цвета.
Если Вам что-либо известно о людях, изображенных на видеозаписи, позвоните по телефону 89993635460. Анонимность гарантируется.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми задержали подозреваемого в разбойном нападении
ИСТОЧНИК KP.RU