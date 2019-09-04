В исторической части Перми снесли незаконные торговые павильоны
Государственная инспекция по охране памятников выявила факт размещения на территории объекта культурного наследия «Комсомольский проспект» по адресу Куйбышева 36 незаконные торговые павильоны. Также здесь существует ограничение по предельной высоте строительства – 0 метров, за исключением мемориалов, фонтанов, опор освещения, скульптур, объектов благоустройства.
Сотрудники инспекции подали иск в суд о признании построек незаконными и об обязанности снести самовольные постройки. Собственник не стал дожидаться решения суда и снес павильоны добровольно.
Напомним, ранее мы писали о том, что мэр Перми показал, как будет выглядеть сквер на улице Сибирской. Дмитрий Самойлов пояснил, что ремонт разбили на несколько этапов. Сначала рабочие приведут в порядок площадь у танка. Там восстановят оба фонтана, отремонтируют тротуары, заменят светильники, а также установят новые скамейки и урны.
ИСТОЧНИК KP.RU