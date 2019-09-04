В исторической части Перми снесли незаконные торговые павильоны

СЕГОДНЯ 09:58 2019-09-04T09:59:36+03:00

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Государственная инспекция по охране памятников выявила факт размещения на территории объекта культурного наследия «Комсомольский проспект» по адресу Куйбышева 36 незаконные торговые павильоны. Также здесь существует ограничение по предельной высоте строительства – 0 метров, за исключением мемориалов, фонтанов, опор освещения, скульптур, объектов благоустройства.

Сотрудники инспекции подали иск в суд о признании построек незаконными и об обязанности снести самовольные постройки. Собственник не стал дожидаться решения суда и снес павильоны добровольно.

Напомним, ранее мы писали о том, что мэр Перми показал, как будет выглядеть сквер на улице Сибирской. Дмитрий Самойлов пояснил, что ремонт разбили на несколько этапов. Сначала рабочие приведут в порядок площадь у танка. Там восстановят оба фонтана, отремонтируют тротуары, заменят светильники, а также установят новые скамейки и урны.

ИСТОЧНИК KP.RU