В Прикамье женщина ударила мужа ножом в шею

СЕГОДНЯ 09:36 2019-09-04T09:36:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Чернушинском районе осудили местную жительницу за убийство мужа. Следователи установили, что в марте 2019 года в деревне Ракино Чернушинского района между супругами произошла ссора. Женщина решила закончить конфликт и ударила мужа ножом в шею.

От полученного ранения 45-летний мужчина скончался на месте.

Сотрудники следственного комитета установили, что в момент ссоры оба супруга находились в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленницу осудили. Ближайшие 9 лет 41-летняя жительница Чернушинского района проведет в колонии общего режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Чернушинском районе Пермского края осудили 38-летнюю местную жительницу за истязание несовершеннолетней дочери. Следствие выяснило, что с ноября 2017 по август 2018 года женщина систематически издевалась над ребенком.

ИСТОЧНИК KP.RU