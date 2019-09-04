В Прикамье женщина ударила мужа ножом в шею
В Чернушинском районе осудили местную жительницу за убийство мужа. Следователи установили, что в марте 2019 года в деревне Ракино Чернушинского района между супругами произошла ссора. Женщина решила закончить конфликт и ударила мужа ножом в шею.
От полученного ранения 45-летний мужчина скончался на месте.
Сотрудники следственного комитета установили, что в момент ссоры оба супруга находились в состоянии алкогольного опьянения.
Злоумышленницу осудили. Ближайшие 9 лет 41-летняя жительница Чернушинского района проведет в колонии общего режима.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Чернушинском районе Пермского края осудили 38-летнюю местную жительницу за истязание несовершеннолетней дочери. Следствие выяснило, что с ноября 2017 по август 2018 года женщина систематически издевалась над ребенком.
ИСТОЧНИК KP.RU