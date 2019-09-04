Треть клиентов после VR-консультирования ВТБ Капитал Инвестиций открыли брокерские счета

СЕГОДНЯ 09:22 2019-09-04T09:22:49+03:00

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ВТБ Капитал Инвестиции подвел итоги первого месяца тестирования технологии VR-консультирования в офисах банка. В августе сервисом воспользовались более 350 клиентов, почти треть из них открыли брокерские счета и начали инвестировать свои средства. Объем сформированных портфелей превысил 45 млн руб.

С помощью VR-консультанта клиент узнает, как инвестиции помогут ему решить жизненные задачи: накопить на обучение ребенка, пенсию или крупную покупку, создать «финансовую подушку» или просто увеличить вложения. Через очки виртуальной реальности пользователю демонстрируются преимущества инвестиций перед депозитами. Клиенту представлены модели инвестирования 100 тысяч руб. на 15 лет. Потенциально сумма может вырасти до 935 тысяч руб.

Сервис также демонстрирует, как приложение ВТБ Мои Инвестиции помогает добиться таких результатов. Можно вкладывать средства самому на основе инвестидей от профессиональной команды аналитиков ВТБ Капитал или воспользоваться роботом-советником — специальным сервисом для автоматизации инвестиций.

В августе сервис начал работу в десяти отделениях формата «Привилегия» в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Белгороде, Самаре, Калининграде и Владивостоке.

«Положительный отклик клиентов свидетельствует о том, что интерес к рынку капитала у населения растет. VR-консультант наглядно показывает, как можно заработать на инвестициях. Мы будем развивать проект и тиражировать сервис по сети офисов. Максимально широкий спектр продуктов и использование цифровых технологий для удобства клиентов являются стратегическими приоритетами ВТБ», — прокомментировал Владимир Потапов, главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

ИСТОЧНИК KP.RU