«Била и унижала». В Пермском крае мать издевалась над несовершеннолетней дочерью

СЕГОДНЯ 08:56 2019-09-04T08:56:13+03:00

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В Чернушинском районе Пермского края осудили 38-летнюю местную жительницу за истязание несовершеннолетней дочери. Следствие выяснило, что с ноября 2017 по август 2018 года женщина систематически издевалась над ребенком.

Горе-мать не выполняла родительских обязанностей, избивала и унижала дочь. Кроме того, женщина угрожала убить девочку.

38-летнюю жительницу Куединского района осудили на 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также горе-мать должна заплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья истязал детей сожительницы. О преступлениях стало известно только тогда, когда детей забрали органы опеки. В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье «истязание двух и более несовершеннолетних». Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU