2019-09-04T08:56:13+03:00
Происшествия

«Била и унижала». В Пермском крае мать издевалась над несовершеннолетней дочерью

Женщину признали виновной и отправили в колонию
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Чернушинском районе Пермского края осудили 38-летнюю местную жительницу за истязание несовершеннолетней дочери. Следствие выяснило, что с ноября 2017 по август 2018 года женщина систематически издевалась над ребенком.

Горе-мать не выполняла родительских обязанностей, избивала и унижала дочь. Кроме того, женщина угрожала убить девочку.

38-летнюю жительницу Куединского района осудили на 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также горе-мать должна заплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья истязал детей сожительницы. О преступлениях стало известно только тогда, когда детей забрали органы опеки. В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье «истязание двух и более несовершеннолетних». Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Треть клиентов после VR-консультирования ВТБ Капитал Инвестиций открыли брокерские счета
В Прикамье в ДТП с лесовозом погиб житель Татарстана
В Прикамье после трех дней поиска из леса вывели пропавшего грибника
В центре Перми иномарка врезалась в столб
На трассе в Прикамье водитель легковушки чудом выжил в лобовом столкновении
В Прикамье оборудуют два класса для детей с особенностями развития
В Пермском крае на трассе перевернулся лесовоз
В многоквартирном доме Перми обнаружили трещину
На улице Революции открыли движение транспорта по одной полосе
Фонтаны и новые фонари. Мэр Перми показал, как будет выглядеть сквер на улице Сибирской
Пермские энергетики напоминают правила подготовки домов к зиме
В Прикамье назначили министра сельского хозяйства
В Прикамье сотрудник детского сада продавал наркотики
В Перми не будут посыпать дороги песчано-гравийной смесью