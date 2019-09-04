«Била и унижала». В Пермском крае мать издевалась над несовершеннолетней дочерью
В Чернушинском районе Пермского края осудили 38-летнюю местную жительницу за истязание несовершеннолетней дочери. Следствие выяснило, что с ноября 2017 по август 2018 года женщина систематически издевалась над ребенком.
Горе-мать не выполняла родительских обязанностей, избивала и унижала дочь. Кроме того, женщина угрожала убить девочку.
38-летнюю жительницу Куединского района осудили на 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также горе-мать должна заплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.
Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья истязал детей сожительницы. О преступлениях стало известно только тогда, когда детей забрали органы опеки. В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье «истязание двух и более несовершеннолетних». Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU