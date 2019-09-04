2019-09-04T07:51:38+03:00
Происшествия

В Прикамье после трех дней поиска из леса вывели пропавшего грибника

Мужчину нашли волонтеры
Лилия Абибулаева
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Фото: паблик в контакте "Молодая Гвардия | Кизел"Фото: паблик в контакте "Молодая Гвардия | Кизел"
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В Кизеловском районе Пермского края нашли пропавшего грибника. Мужчина ушел в лес 1сентября и заблудился. В течение трех дней волонтеры и полиция прочесывали лес в поисках пропавшего 64-летнего мужчины. Искали мужчину в районе поселка Талый.

Поиски организовала жена грибника. Женщина обратилась в полицию и к волонтерам. Поиски закончились благополучно, пропавшего нашли живым и здоровым.

Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно о судьбе пропавшей в Прикамье девушки-бармена. Девушка днем ушла из дома и сказала молодому человеку, что пойдет к маме. Через три часа ее друг решил позвонить Алене, но телефон уже был отключен. Юноша забеспокоился. Домой в тот день девушка так и не пришла, к родственникам и друзьям не ходила.В Прикамье найдена живой пропавшая 26 августа Алена М. Жительница Березников пропала при странных обстоятельствах. Близкие написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры. Они постили в социальных сетях информацию о пропавшей девушке, рассказывали, в какой она была одежде и как выглядела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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