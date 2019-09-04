В Прикамье оборудуют два класса для детей с особенностями развития

СЕГОДНЯ 06:47 2019-09-04T06:47:06+03:00

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Ресурсный класс для детей с особенностями развития в школе №122 откроется 10 сентября. Через десять дней, 20 сентября, такой класс откроется в МОУ «Начальная школа – детский сад» в Лысьве. В пермской школе № 47 ресурсный класс для особенных детей функционирует уже с 2018 года.

Власти Прикамья уверены, что открытие таких классов поможет детям наладить общение со сверстниками и лучше интегрироваться в социальную среду.

Максимум класс может вместить шесть человек. Классы рассчитаны на детей с разными диагнозами, такими как аутизм, патологии опорно-двигательного аппарата, генетические заболевания, нарушения зрения и слуха. На оснащение классов для особенных детей в обычных школах в 2019 году направлено более 2,8миллионов рублей. На эти средства в школах, участвующих в проекте, будут оборудованы центры воды и песка, комнаты сенсорной интеграции.

Кроме того, в некоторых зонах ресурсных классов могут заниматься все дети без исключения. Например, в комнате сенсорной интеграции и центре воды и песка.

ИСТОЧНИК KP.RU