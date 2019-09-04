2019-09-04T06:47:06+03:00
Общество

В Прикамье оборудуют два класса для детей с особенностями развития

Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: Правительство ПрикамьяФото: Правительство Прикамья
Изменить размер текста:

Ресурсный класс для детей с особенностями развития в школе №122 откроется 10 сентября. Через десять дней, 20 сентября, такой класс откроется в МОУ «Начальная школа – детский сад» в Лысьве. В пермской школе № 47 ресурсный класс для особенных детей функционирует уже с 2018 года.

Власти Прикамья уверены, что открытие таких классов поможет детям наладить общение со сверстниками и лучше интегрироваться в социальную среду.

Максимум класс может вместить шесть человек. Классы рассчитаны на детей с разными диагнозами, такими как аутизм, патологии опорно-двигательного аппарата, генетические заболевания, нарушения зрения и слуха. На оснащение классов для особенных детей в обычных школах в 2019 году направлено более 2,8миллионов рублей. На эти средства в школах, участвующих в проекте, будут оборудованы центры воды и песка, комнаты сенсорной интеграции.

Кроме того, в некоторых зонах ресурсных классов могут заниматься все дети без исключения. Например, в комнате сенсорной интеграции и центре воды и песка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Треть клиентов после VR-консультирования ВТБ Капитал Инвестиций открыли брокерские счета
«Била и унижала». В Пермском крае мать издевалась над несовершеннолетней дочерью
В Прикамье в ДТП с лесовозом погиб житель Татарстана
В Прикамье после трех дней поиска из леса вывели пропавшего грибника
В центре Перми иномарка врезалась в столб
На трассе в Прикамье водитель легковушки чудом выжил в лобовом столкновении
В Пермском крае на трассе перевернулся лесовоз
В многоквартирном доме Перми обнаружили трещину
На улице Революции открыли движение транспорта по одной полосе
Фонтаны и новые фонари. Мэр Перми показал, как будет выглядеть сквер на улице Сибирской
Пермские энергетики напоминают правила подготовки домов к зиме
В Прикамье назначили министра сельского хозяйства
В Прикамье сотрудник детского сада продавал наркотики
В Перми не будут посыпать дороги песчано-гравийной смесью