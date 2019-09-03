На улице Революции открыли движение транспорта по одной полосе

СЕГОДНЯ 18:38 2019-09-03T18:38:21+03:00

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1 сентября в Перми частично открыли движение по улице Революции. Пока транспорт может ездить по нечетной стороне. Но через 10-14 дней движение переключат на четную сторону, а другую закроют для укладки трамвайных путей.

- В настоящий момент на участке от улицы Сибирской и Компроса уже полностью уложено дорожное покрытие, ведутся работы по устройству тротуаров,- сообщили в пресс-службе администрации Перми. - На сегодняшний день половина трамвайных путей на этом участке уже уложена.

В мэрии напомнили, что в рамках реконструкции улицы Революции от ЦКР до улицы Сибирской будет устроено четырехполосное движение по две полосы в каждую сторону и обустроены трамвайные пути, которые соединят уже существующие пути.

- Поэтому трамваи смогут напрямую по улице Революции проехать до улицы Горького, а затем - в Мотовилихинский район, - рассказали в пресс-службе. - Также в рамках реконструкции будут обустроены остановки общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU