В Прикамье назначили министра сельского хозяйства

СЕГОДНЯ 16:27 2019-09-03T16:31:04+03:00

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Губернатор Пермского края Максим Решетников представил нового и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия региона. Пост заняла Оксана Бреднева.

- Важно продолжить все те проекты, которые министерство запустило в последние годы. В первую очередь это расширение инвестиционных программ по поддержке сельхозтоваропроизводителей, - цитирует губернатора Прикамья пресс-служба - И вам предстоит запустить большую программу по борьбе с борщевиком. Запрос на это очень большой. «Подходы к снаряду» мы сделали, но надо выходить на системную работу.

В пресс-службе рассказали и о новом министре. Оксана Олеговна родилась в Перми, у нее два высших образования. Она руководила крупными компаниями, а также была президентом крупнейшего в крае агропромышленного предприятия. С декабря по май этого года возглавляла ООО «Мастерская бизнеса Оксаны Бредневой».

Максим Решетников заметил, что бывший министр Александр Козюков будет заниматься важным направлением, связанным с обеспечением безопасности фитосанитарной, ветеринарной сфер в одной из федеральных структур.

ИСТОЧНИК KP.RU