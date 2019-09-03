В Прикамье сотрудник детского сада продавал наркотики

СЕГОДНЯ 15:10 2019-09-03T15:48:58+03:00

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В Юсьвинском районе в детском саду сотрудник детского сада помимо работы торговал запрещенными наркотическими веществами.

Сотрудника детского сада заподозрили в продаже наркотиков. Когда подозрения подтвердились, в отношении него было возбуждено уголовное дело. Однако директор дошкольного учреждения ничего не знал о незаконной деятельности сотрудника.

После вмешательства прокуратуры работника незамедлительно уволили. Начальнику МО МВД России «Кудымкарский» внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Напомним, ранее мы писали о том, что жителя Прикамья осудили за хранение и продажу наркотиков. В ходе осмотра в доме злоумышленника был найден пакет с наркотическим средством. Полимерный пакет нашли на заднем дворе дома в поленнице для дров. В упаковке было 7 граммов вещества. Мужчина приобретал марихуану и хранил ее в своей квартире.

ИСТОЧНИК KP.RU