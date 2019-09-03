В Перми не будут посыпать дороги песчано-гравийной смесью

СЕГОДНЯ 14:47 2019-09-03T14:47:48+03:00

Так как это загрязняет дороги

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Дорожные службы Перми откажутся от использования песчано-гравийной смеси зимой. Этот материал значительно загрязняет дороги. Издание «Рифей-Пемь» сообщает, что краевые власти провели аукцион на поставку нового противогололедного материала.

Подрядчиком стал ООО «ТД «Уральский завод противогололедных материалов». Согласно техническому заданию, подрядчик обязан поставить шесть тонн материала. По плану, такого количества материала хватит на три года.

Его будут использовать на шоссе Космонавтов, улицу Строителей, а также трассу Пермь - Усть-Качка.

Напомним, ранее мы писали о том, что власти Перми не будут обслуживать маршрут №2 «Пермь-2 - Пермь-1». власти Перми отменили аукцион по обслуживанию автобусного маршрута №2, который связывал две железнодорожные станции. После судебного разбирательства определение поставщика было приостановлено.12 августа перевозчик проиграл дело в апелляционной инстанции, решение в пользу МКУ «Гортранс» вступило в силу. После этого объявленный ранее аукцион должен был быть возобновлен, однако он отменен. По информации издания, в документацию внесут изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU