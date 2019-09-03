Приставы Прикамья взыскали 100 миллионов рублей в доход государства

СЕГОДНЯ 14:23 2019-09-03T14:23:08+03:00

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Судебные приставы межрайонного отдела УФССП России по Пермскому краю взыскали с АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» долг размере 105 миллионов рублей. Предприятие не платило налоги, а требования исполнительного документа игнорировало.

Судебный пристав наложил арест на дебиторскую задолженность организации. После проведения процессуальных действий, предусмотренных действующим законодательством,денежные средства взысканы и перечислены в бюджет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми судебные приставы взыскали с калийного комбината более 3,5 миллионов рублей. Арбитражный суд возложил на организацию обязанность погасить в пользу ОАО «Пермдорстрой» проценты от суммы основного долга, составляющего более 95 миллионов рублей. алийный комбинат уведомили о возбуждении исполнительного производства и необходимости выплатить долг в установленный законом срок.

ИСТОЧНИК KP.RU