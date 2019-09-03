В Перми наградили таксиста, который помогал спасать людей из автобуса №53

СЕГОДНЯ 14:06 2019-09-03T14:06:53+03:00

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Общественный совет при ГУ МВД по Пермскому краю принял решение наградить Бекзата Максатбека - таксиста, который спасал людей из автобуса №53.

Напомним, страшная авария, унесшая жизни двоих человек, произошла в Орджоникидзевском районе Перми. В субботу, 17 августа, автобус с 59 пассажирами врезался в стену. В результате аварии пострадали 35 человек, два пассажира погибли.

В социальных сетях появилась информация, что 17 августа в Орджоникидзевском районе Перми автобус врезался в стену магазина из-за машины такси. Сообщалось, что таксист подрезал автобус, водитель которого был вынужден вывернуть в стену. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что таксист проходит по делу как свидетель и к аварии не причастен. В полиции отметили, что таксист развернулся и одним из первых начал оказывать помощь пострадавшим.

Бекзату Максатбеку вручили благодарственный письмо и памятный подарок - книгу.

ИСТОЧНИК KP.RU