2019-09-03T14:48:42+03:00
Общество

В Прикамье ищут сбежавшего енота Тошу

Зверек выпрыгнул из машины на трассе в районе села Сива
Екатерина ГАСПЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В соцсетях объявили поиск енота, который выпрыгнул из машины в понедельник, 2 сентября, в 200 километрах от Перми в районе поворота на Сиву.

Енот Тоша ехал вместе с хозяйкой по трассе. Окно было открыто, когда мимо на большой скорости пронеслась встречная машина. Тоша от резкого звука испугался и выскочил в окно.

Женщина обратилась к волонтерам с просьбой помочь найти любимого питомца. Она сообщила, что ему 1,5 года, на левом боку осталась полоска от линьки и немного замутнен левый глаз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пермские энергетики напоминают правила подготовки домов к зиме
В Прикамье назначили министра сельского хозяйства
В Прикамье сотрудник детского сада продавал наркотики
В Перми не будут посыпать дороги песчано-гравийной смесью
Приставы Прикамья взыскали 100 миллионов рублей в доход государства
В Перми наградили таксиста, который помогал спасать людей из автобуса №53
В этом году в свои квартиры смогут переехать более 170 детей-сирот
Количество онлайн-взносов в ВТБ Пенсионный фонд увеличилось в 1,5 раза
Стало известно, в каких городах России живут обладательницы самой пышной груди
В Перми два подростка избили прохожего из-за телефона
В Прикамье для индивидуальных предпринимателей снизят стоимость налогового патента
«Мини-Света». Пользователи соцсетей сравнивают первоклассницу Варю с ее мамой Светланой Пермяковой
В Прикамье 34 учителя получили от властей автомобили
Пермяк вышел из тюрьмы и тут же совершил два преступления
Жителя Прикамья осудили за хранение и продажу наркотиков
«Водитель уехал, а он остался лежать». Волонтеры спасают молодого пса, которого сбила машина
В Перми задержали подозреваемого в разбойном нападении
В Перми аквапарк могут построить в микрорайоне «Ива»
Власти Перми не будут обслуживать маршрут №2 «Пермь-2 - Пермь-1»
В Прикамье неизвестные ограбили инвалида I группы
В Перми легковушка столкнулась с автобусом
В Перми подростки взрывали петарды на железнодорожных путях
"Малыш начал захлебываться и тонуть". Школьник спас 4-летнего ребенка в Турции