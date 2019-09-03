В Прикамье ищут сбежавшего енота Тошу

СЕГОДНЯ 13:59 2019-09-03T14:48:42+03:00

Зверек выпрыгнул из машины на трассе в районе села Сива

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В соцсетях объявили поиск енота, который выпрыгнул из машины в понедельник, 2 сентября, в 200 километрах от Перми в районе поворота на Сиву.

Енот Тоша ехал вместе с хозяйкой по трассе. Окно было открыто, когда мимо на большой скорости пронеслась встречная машина. Тоша от резкого звука испугался и выскочил в окно.

Женщина обратилась к волонтерам с просьбой помочь найти любимого питомца. Она сообщила, что ему 1,5 года, на левом боку осталась полоска от линьки и немного замутнен левый глаз.

ИСТОЧНИК KP.RU