2019-09-03T13:45:37+03:00
Общество

Количество онлайн-взносов в ВТБ Пенсионный фонд увеличилось в 1,5 раза

А рост числа повторных платежей по заключенным онлайн-договорам составил 63%
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За семь месяцев 2019 года количество онлайн-взносов, поступивших по договорам негосударственного пенсионного обеспечения через сайт ВТБ Пенсионный фонд, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 52%. Общая сумма взносов выросла на 16%, средний размер взноса составил 4,5 тыс. рублей. При этом рост числа повторных платежей по заключенным онлайн-договорам составил 63%.

ВТБ Пенсионный фонд запустил сервис «НПО-Онлайн» в 2016 году. Сервис позволяет заключить договор негосударственного пенсионного обеспечения и делать взносы в режиме онлайн на сайте фонда. При этом лично посещать офис не требуется.

«Услуга «НПО-Онлайн» позволяет нашим клиентам более эффективно использовать свое время. Стратегически важно создавать комфортные условия для них, и мы уверены, что сервис упрощает процесс формирования дополнительной пенсии», – прокомментировала Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

На сайте НПФ ВТБ клиенты фонда – участники программ негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) также могут подать заявление на выплату пенсии по любому счету в режиме онлайн. Отправлять документы с личными данными по почте или посещать отделение банка или фонда не требуется.

ВТБ Пенсионный фонд является одним из лидеров рынка пенсионного страхования. Количество клиентов, формирующих пенсию в НПФ ВТБ, на сегодняшний день превышает 2,7 млн человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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