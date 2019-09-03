Стало известно, в каких городах России живут обладательницы самой пышной груди

СЕГОДНЯ 13:45 2019-09-03T13:45:09+03:00

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К юбилею бюстгальтера, а этому элементу женского гардероба исполнилось 105 лет, аналитики сайта-бесплатных объявлений «Avito» посчитали, в каком городе живут обладательницы самой большой груди в России.

Согласно данным, в 2019 году самым распространенным размером бюстгальтера стал «B». В Тольятти, Омске, Самаре, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Красноярске и Барнауле представительницы прекрасного пола чаще всего заказывали бюстгальтер именно такого размера. В целом по России самый популярный размер бюстгальтера оказался 75В, а его средняя стоимость составила 1 110 рублей.

Второй по популярности стала группа с размером D. Чашку именно такого размера чаще всего заказывали в Перми. Столица Прикамья вошла в группу с самым большим средним размером. Средний размер груди пермячек 80 D. Жительницы Перми в среднем тратят 650 рублей на один бюстгальтер.

В некоторых городах чаще всего встречается размер А, например, в Иркутске и Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU