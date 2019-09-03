2019-09-03T13:45:09+03:00
Общество

Стало известно, в каких городах России живут обладательницы самой пышной груди

Средний размер груди в Перми - 80 D
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

К юбилею бюстгальтера, а этому элементу женского гардероба исполнилось 105 лет, аналитики сайта-бесплатных объявлений «Avito» посчитали, в каком городе живут обладательницы самой большой груди в России.

Согласно данным, в 2019 году самым распространенным размером бюстгальтера стал «B». В Тольятти, Омске, Самаре, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Красноярске и Барнауле представительницы прекрасного пола чаще всего заказывали бюстгальтер именно такого размера. В целом по России самый популярный размер бюстгальтера оказался 75В, а его средняя стоимость составила 1 110 рублей.

Второй по популярности стала группа с размером D. Чашку именно такого размера чаще всего заказывали в Перми. Столица Прикамья вошла в группу с самым большим средним размером. Средний размер груди пермячек 80 D. Жительницы Перми в среднем тратят 650 рублей на один бюстгальтер.

В некоторых городах чаще всего встречается размер А, например, в Иркутске и Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье ищут сбежавшего енота Тошу
В этом году в свои квартиры смогут переехать более 170 детей-сирот
Количество онлайн-взносов в ВТБ Пенсионный фонд увеличилось в 1,5 раза
В Перми два подростка избили прохожего из-за телефона
В Прикамье для индивидуальных предпринимателей снизят стоимость налогового патента
«Мини-Света». Пользователи соцсетей сравнивают первоклассницу Варю с ее мамой Светланой Пермяковой
В Прикамье 34 учителя получили от властей автомобили
Пермяк вышел из тюрьмы и тут же совершил два преступления
Жителя Прикамья осудили за хранение и продажу наркотиков
«Водитель уехал, а он остался лежать». Волонтеры спасают молодого пса, которого сбила машина
В Перми задержали подозреваемого в разбойном нападении
В Перми аквапарк могут построить в микрорайоне «Ива»
Власти Перми не будут обслуживать маршрут №2 «Пермь-2 - Пермь-1»
В Прикамье неизвестные ограбили инвалида I группы
В Перми легковушка столкнулась с автобусом
В Перми подростки взрывали петарды на железнодорожных путях
"Малыш начал захлебываться и тонуть". Школьник спас 4-летнего ребенка в Турции