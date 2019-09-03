СЕГОДНЯ 11:31 2019-09-03T11:31:48+03:00

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День знаний отгремел и тысячи первоклашек сели за парты. Среди них и дочь Светланы Пермяковой. Первоклассница Варя - вылитая мама.

Светлана Пермякова поделилась фотографиями с праздника в своем Instagram-аккаунте. Актриса написала, что для ее семьи новый этап в жизни дочери - очень важное и радостное событие.

s_permyakova Пользователи соцсетей сравнивают первоклассницу Варю с ее мамой Светланой Пермяковой

- Волновались, переживали, но сделали это!!! Ура!! Варвара - первоклассница! - написала актриса в социальных сетях. - Первый раз в первый класс! Поздравляем всех школьников и, особенно, первоклассников с этим важным днем! Сил, терпения, упорства и удачи

s_permyakova Мини-Света . Пользователи соцсетей сравнивают первоклассницу Варю с ее мамой Светланой Пермяковой

Поклонники не уставали поздравлять звездную маму с первоклашкой, а также отметили невероятное сходство дочки и мамы. А некоторые подписчики настаивали, что Варя - копия папа. Мнения разделились, но все желали Варваре и ее родителям всего самого хорошего.

ИСТОЧНИК KP.RU