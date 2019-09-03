Пермяк вышел из тюрьмы и тут же совершил два преступления

СЕГОДНЯ 10:46 2019-09-03T10:46:11+03:00

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В Ленинском районном суде наказали местного жителя, который недавно освободился из мест лишения свободы. За несколько дней мужчина совершил два преступления

Пермяк зашел в банк, увидел, что на банкомате лежит сумка с вещами. Мужчина убедился, что за ним никто не наблюдает, взял вещи и ушел. Оказалось, что сумка, в которой были 8 тысяч рублей, принадлежала 69-летнему местному жителю.

Через некоторое время мужчина устроил скандал со своей знакомой. В ходе ссоры злоумышленник набросился на подругу и стал избивать ее руками и ногами. Женщину с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Ближайшие три года пермяк проведет за решеткой.

Напоним, ранее мы писали о том, что в Перми задержали подозреваемого в разбойном нападении. Молодой человек напал с ножом на женщин

ИСТОЧНИК KP.RU