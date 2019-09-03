Жителя Прикамья осудили за хранение и продажу наркотиков

СЕГОДНЯ 10:09 2019-09-03T10:09:41+03:00

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В Пермском крае осудили местного жителя за распространение наркотиков. 29-летнего жителя Кудымкара задержали в январе 2019 года.

В ходе осмотра в доме злоумышленника был найден пакет с наркотическим средством. Полимерный пакет нашли на заднем дворе дома в поленнице для дров. В упаковке было 7 граммов вещества. Мужчина приобретал марихуану и хранил ее в своей квартире.

Мужчина заключил три сделки по продаже запрещенного вещества. В общем, злоумышленник продал 17 граммов марихуаны.

В отношении 29-летнего жителя Кудымкара возбудили уголовные дела по четырем эпизодам. Суд приговорил мужчину к 9 годам и 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что жителя Прикамья осудили на 6 лет за продажу наркотиков. Наркотики злоумышленник закупал в Губахе и Александровске. Продавцы оставляли ему закладки, а позже он продавал вещество своим знакомым.

ИСТОЧНИК KP.RU