2019-09-03T09:16:26+03:00
Дом. Семья

«Водитель уехал, а он остался лежать». Волонтеры спасают молодого пса, которого сбила машина

Атос - подопечный пермского приюта
Елена КОНОВА
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Фото Атоса из группы "Центр реабилитации собак «Островок надежды» Пермь"Фото Атоса из группы "Центр реабилитации собак «Островок надежды» Пермь"
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Волонтеры спасают молодого пса Атоса. Он жил рядом с магазином города Кизел. Там его подкармливали, иногда пускали погреться. Спал Атос под досками. Но в начале августа беднягу сбил автомобиль. Водитель уехал, а пес так и остался лежать на дороге.

- Одна местная жительница отнесла его в ангар, думая, что собака отлежится и встанет, но он все лежал, страдал от боли и пролежней, - рассказали в приюте «Островок надежды». - В ветеринарной клинике Атоса предложили усыпить.

Местные жители обратились в приют. Беднягу привезли в Пермь и еще раз осмотрели.

- Поскольку время было упущено, хирургически помочь ему нельзя, - рассказали в приюте. - Сейчас надежда только на реабилитацию, молодой организм и желание жить Атоса. Ему нужен специальный ортопедический матрас, а также специальные ходунки для предотвращения полной атрофии мышц лап.

Если вы хотите как-то помочь Атосу, денежно или средствами реабилитации, звоните директору приюта Надежде Николаевне по телефону +7 912 88 99 376. Она расскажет, что можно сделать для пса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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