В Перми аквапарк могут построить в микрорайоне «Ива»
Максим Решетников провел очередной прямой эфир в своем Instagram-аккаунте. Губернатор ответил на вопросы пермяков. Жителей города интересовало, когда в Перми появится аквапарк.
Максим Решетников ответил, что сейчас рассматриваются две площадки под строительство водного парка развлечений: микрорайон «ИВА» и площадка рядом с инфекционной больницей в Кировском районе Перми.
Губернатор отметил, что сейчас администрация ведет переговоры с застройщиком «Девелопмент-Юг», который застраивает микрорайон «Ива». Однако, по мнению Максима Решетникова, аквапарк нужен и Кировскому району, так как там нет досуговых мест.
Напомним, ранее мы писали о том, что рядом с пермской инфекционной больницей могут построить аквапарк. В планах разделить участок общей площадью 39 га на две части. На одном построить новый корпус больницы, а другой отдать под аквапарк. А еще раньше краевые власти рассматривали возможность строительства аквапарка в микрорайоне Нагорном, рядом со новым пермским зоопарком.
ИСТОЧНИК KP.RU