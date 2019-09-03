В Перми аквапарк могут построить в микрорайоне «Ива»

СЕГОДНЯ 08:22 2019-09-03T08:34:53+03:00

Об этом сообщил губернатор во время прямого эфира в Instagram

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Максим Решетников провел очередной прямой эфир в своем Instagram-аккаунте. Губернатор ответил на вопросы пермяков. Жителей города интересовало, когда в Перми появится аквапарк.

Максим Решетников ответил, что сейчас рассматриваются две площадки под строительство водного парка развлечений: микрорайон «ИВА» и площадка рядом с инфекционной больницей в Кировском районе Перми.

Губернатор отметил, что сейчас администрация ведет переговоры с застройщиком «Девелопмент-Юг», который застраивает микрорайон «Ива». Однако, по мнению Максима Решетникова, аквапарк нужен и Кировскому району, так как там нет досуговых мест.

Напомним, ранее мы писали о том, что рядом с пермской инфекционной больницей могут построить аквапарк. В планах разделить участок общей площадью 39 га на две части. На одном построить новый корпус больницы, а другой отдать под аквапарк. А еще раньше краевые власти рассматривали возможность строительства аквапарка в микрорайоне Нагорном, рядом со новым пермским зоопарком.

ИСТОЧНИК KP.RU