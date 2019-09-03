Власти Перми не будут обслуживать маршрут №2 «Пермь-2 - Пермь-1»

СЕГОДНЯ 08:10 2019-09-03T08:10:45+03:00

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Издание Business Class сообщает, что власти Перми отменили аукцион по обслуживанию автобусного маршрута №2, который связывал две железнодорожные станции.

По информации издания, после судебного разбирательства определение поставщика было приостановлено.12 августа перевозчик проиграл дело в апелляционной инстанции, решение в пользу МКУ «Гортранс» вступило в силу. После этого объявленный ранее аукцион должен был быть возобновлен, однако он отменен. По информации издания, в документацию внесут изменения.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми объявили аукцион на новые маршруты №30 и №50. Аукционы на автобусные маршруты №30 «Микрорайон Парковый – Площадь Дружбы» и № 50 «Улица Гусарова – Станция Пермь-II»,, которые заменят троллейбусы №10 и №5 стартовали 8 мая, сообщается на сайте госзакупок. Цена контрактов: 56,9 миллионов рублей на маршрут № 30 и 56,2 миллионов рублей на маршрут № 50

ИСТОЧНИК KP.RU