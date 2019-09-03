В Прикамье неизвестные ограбили инвалида I группы

СЕГОДНЯ 07:39 2019-09-03T07:39:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае к 46-летней жительнице Кизела проникли неизвестные и обокрали ее квартиру. Пострадавшая женщина инвалид 1 группы.

Два местных жителя взломали дверь, проникли в жилище и тайно похитили продукты питания, трость и личные вещи. Злоумышленников задержали и заключили под стражу.

Известно, что один из них недавно освободился из мест лишения свободы.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Напомним, ранее мы писали о том, что трое пермяков обманом завладели квартирой пенсионерки. Обвиняемые знали, что у местной жительницы есть неприватизированная квартира в Мотовилихинском районе Перми. Одна из злоумышленниц, используя поддельный паспорт, представилась хозяйкой квартиры. Женщина приватизировала жилплощадь и с помощью соучастников продала квартиру.

ИСТОЧНИК KP.RU