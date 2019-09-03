Пермский школьник спас 4-летнего ребенка в Турции

СЕГОДНЯ 06:38 2019-09-03T06:38:11+03:00

Мальчик увидел, что малыш начал захлебываться, и бросился на помощь

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В Перми наградили Матвея Коляду. Во время отдыха в Турции школьник спас 4-летнего ребенка.

В июле Матвей с родителями и с братом отдыхал в Турции. 20 июля все семья находилась на пляже. Внезапно Матвей увидел, как маленький мальчик, который недавно вошел в воду, начал тонуть. Пермяк, не задумываясь, бросился в воду и спас малыша. Матвей вытащил ребенка на берег и передал родителям.

2 сентября уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае в рамках мероприятия «За безопасность вместе!» при поддержке МЧС Прикамья наградила Матвея Коляду, ученика МАОУ «СОШ №114», Благодарственным письмом .

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье полицейский спас из горящего дома 8-летнего мальчика и женщину с грудным ребенком. Он первым залез в горящий дом по пожарной лестнице и помог выбраться детям

ИСТОЧНИК KP.RU