«Машина пополам». В ДТП на трассе в Прикамье легковушку разорвало на части
Проезжая по трассе Пермь-Киров автолюбители заметили разорванную пополам легковушку. Одна часть машины лежала на одной обочине, а вторая - на другой.
Очевидцы засняли на видео последствия жуткой аварии. По обеим сторонам проезжей части валялись части «Жигули». С одной стороны лежал капот, коробка передач и радиатор, а все остальные части были на другой стороне.
Пользователи социальных сетей сообщили, что рядом с останками машины недавно лежала вторая легковушка.
О пострадавших и причинах аварии ничего неизвестно.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье внедорожник сбил лося и съехал в кювет. Водитель не пострадал, а вот автомобилю сильно досталось: разбито лобовое стекло, повреждены капот, бампер, фары. Водителю придется потратиться не только на восстановление машины, но и штраф за убитое животное.
ИСТОЧНИК KP.RU