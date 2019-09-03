СЕГОДНЯ 06:23 2019-09-03T06:23:50+03:00

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Проезжая по трассе Пермь-Киров автолюбители заметили разорванную пополам легковушку. Одна часть машины лежала на одной обочине, а вторая - на другой.

Очевидцы засняли на видео последствия жуткой аварии. По обеим сторонам проезжей части валялись части «Жигули». С одной стороны лежал капот, коробка передач и радиатор, а все остальные части были на другой стороне.

chp_59 Машина пополам . В ДТП на трассе в Прикамье легковушку разорвало на части

Пользователи социальных сетей сообщили, что рядом с останками машины недавно лежала вторая легковушка.

О пострадавших и причинах аварии ничего неизвестно.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье внедорожник сбил лося и съехал в кювет. Водитель не пострадал, а вот автомобилю сильно досталось: разбито лобовое стекло, повреждены капот, бампер, фары. Водителю придется потратиться не только на восстановление машины, но и штраф за убитое животное.

ИСТОЧНИК KP.RU