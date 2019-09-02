В Прикамье будут судить руководителя и сотрудника предприятия ЖКХ

СЕГОДНЯ 17:39 2019-09-02T17:39:45+03:00

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Весной этого года в поселке Звездный с крыши одного из домов на 10-летнего мальчика упала глыба снега, с тяжелыми травмами его увезли в больницу.

Чтобы избежать ответственности, в муниципальной управляющей компании подделали документы – якобы крыша перед этим была очищена. Следователи обнаружили подлог. Теперь руководителя и техника МУП «ЖКХ Гарант» будут судить по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

- Зная, что техническое обслуживание и эксплуатация зданий жилого фонда в зимний и весенний период требует ежедневного контроля и принятия необходимых мер, они не обеспечили надлежащее проведение работ по очистке кровли многоквартирного дом № 5 по ул. Бабичева в поселке Звездный Пермского края, - сообщили в краевой прокуратуре. - В результате 18 марта с крыши этого дома произошел неконтролируемый сход снега и льда, причинив 10-летнему ребенку тяжкий вред здоровью.

При этом с целью сокрыть факт ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей техник представила начальнику домоуправления заведомо ложную информацию о состоянии крыши дома в день трагедии.

Обвиняемым грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU