В День знаний в поселке Щучье Озеро открылась школа-долгострой на 220 учащихся

СЕГОДНЯ 15:40 2019-09-02T15:40:05+03:00

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Сегодня, 2 сентября, в ходе рабочей поездки в Октябрьский муниципальный район губернатор Пермского края Максим Решетников принял участие в торжественной линейке по случаю Дня знаний в новой Щучье-Озёрской общеобразовательной школе. В этом году учебное заведение впервые открыло свои двери для почти двух сотен ребят. Всего школа рассчитана на 220 учащихся.

Глава Прикамья поздравил всех учеников, родителей и педагогов с праздником, а также поблагодарил строителей школы. «Ребята, здесь созданы все условия, чтобы вы учились только на “пятёрки”. Здесь замечательный педагогический коллектив, – отметил Максим Решетников. – У меня есть ещё один призыв к родителям. В школе оборудован замечательный спортзал. Помните, что дети будут заниматься физкультурой и спортом, только если у них перед глазами есть пример. Приходите в школу не только на родительские собрания, но и заниматься спортом. Здесь хороший актовый зал. Мы договорились, что вся эта инфраструктура будет открыта для всех жителей Щучьего Озера».

В ходе торжественной линейки собравшихся поздравил и глава Октябрьского муниципального района Георгий Поезжаев. Вместе с одним из первоклассников он разрезал красную ленточку в честь открытия нового учебного заведения. «Мы с вами верили, что школа в Щучьем Озере будет. Она сегодня перед нами. Берите, дерзайте!»

Родителей в первую очередь поразили масштабы школы. Общая площадь нового учебного заведения составляет 8 тыс. кв. м. «Мы очень рады, что наши дети идут в такую прекрасную школу! – поделилась впечатлениями мама третьеклассницы Алёна Петухова. – Такая большая, всё новое и красивое». Самой третьекласснице Татьяне больше всего понравился спортивный зал: «Он очень большой. Можно играть в футбол, проводить разные соревнования».

Губернатор осмотрел двухэтажное здание новой школы, строительство которой было завершено в середине августа текущего года. Посетив учительскую, спортивный и тренажёрный залы, класс химии, актовый зал, в который есть отдельный вход с улицы, Максим Решетников обратил внимание на то, что школа хорошо укомплектована всем необходимым оборудованием.

Главе Прикамья продемонстрировали также столовую и пищеблок. По итогам осмотра Максим Решетников поручил краевому Минстрою следить за тем, чтобы в дальнейшем при строительстве школ пищеблоки в них проектировались и под детские сады, которые располагаются неподалёку от учебных заведений.

Побывал губернатор и в кабинетах информатики. В одном из них преподаватель предмета рассказал об успешном использовании программы «Учи.ру», к которой на данный момент подключены порядка 500 школ Прикамья. По его словам, портал даёт возможность дифференцировать учебный процесс, а ученикам – в интерактивной форме изучать предметы.

Напомним, строительство школы в посёлке Щучье Озеро началось в 2017 году по поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова. Изначально для возведения образовательного учреждения был взят типовой проект. Для привязки его к местности на строительной площадке провели геологические, геодезические и экологические изыскания. Из-за геологических особенностей местности для строительства безопасного и качественного здания потребовалось усилить фундамент. Кроме того, по просьбам здешних жителей в проект включили помещения для дополнительного образования детей. В итоге типовой проект получился уникальным.

Общая стоимость возведения объекта составила 269 млн рублей, из которых 242 млн – средства краевого бюджета.

Справка:

Сегодня в Прикамье ведётся большая работа по строительству новых детских садов и школ. Всего же до 2022 года планируется построить 47 образовательных учреждений – 22 садика и 25 школ – для 19 тыс. детей. По данным регионального Министерства строительства, на данный момент в Пермском крае ведётся строительство 7 школ и 13 детских садов. Из них в 2019 году планируется построить 5 школ и 12 садиков.

Как ранее отмечал глава Прикамья, строить в таком объёме позволяет и поддержка из федерального бюджета. Так, на строительство детских садов и школ в 2019–2021 годах планируется выделить порядка 9,7 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета, в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование», инициированных Президентом России Владимиром Путиным.

ИСТОЧНИК KP.RU