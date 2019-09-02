«Боялся, что выгонят под дождь». Волонтеры ищут дом породистому коту, которого выбросили на улицу

СЕГОДНЯ 14:43 2019-09-02T14:43:42+03:00

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Казалось бы, от породистых котов не избавляются, но хозяева Лекса решили иначе. Котика нашли в подъезде, когда он уже потерял всякую надежду. Они сидел один и пытался понять, за что с ним так поступили.

Он боялся, что выгонят на улицу, под дождь. Так Лекс попал в приют. Малыш надеется, что любящие хозяева найдутся и заберут его в новый дом.

- Он не любит быть слишком навязчивым и не слишком любит делить пространство с другими животными, поэтому Лексу лучше быть единственным питомцем в семье. Если вам нравятся не слишком ласковые и навязчивые коты, то, возможно, вы отлично поладите с Лексом! Приходите знакомиться с ним в приют, - написали волонтеры приюта «Матроскин».

Лексу около 3 лет, он кастрирован и приучен к лотку.

Напомним, ранее мы писали о том, что волонтеры рассказали о судьбе 18-летнего кота, которого оставила в приюте хозяйка.

ИСТОЧНИК KP.RU