2019-09-02T14:22:50+03:00
Политика

«Я в ремиссии с 18 лет». Катерина Шпица рассказала о серьезном заболевании

Пермская актриса перенесла атопический дерматит
Елена КОНОВА
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Фото из Instagram @katerinashpitsaФото из Instagram @katerinashpitsa
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В своем Instagram Катерина Шпица рассказала о том, что двухмесячном возрасте ей диагностировали атопический дерматит.

- Я перенесла два отека Квинке, мои родители долгие годы искали: специалиста, метод, лекарство, место, которые бы облегчили мучения... - написала Катерина. - Я помню тревогу на грани с отчаянием в глазах мамы, снимающей с меня по утрам бинты. И не забыть это всепоглощающее ощущение стянутости и сухости кожи во время обострений.

Актриса рассказала, что находится в ремиссии с 18 лет, хотя сама считает, что уже вылечилась. По словам Катерины, это произошло и благодаря психологической работе актрисы над собой.

katerinashpitsakaterinashpitsa
Катерина Шпица. Instagram @katerinashpitsa
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Также актриса посоветовала центр гидротерапии в Авене, Франция.

- Я видела своими глазами пациентов и много говорила с их мамами, поэтому могу утверждать, что дети ,конечно, разные , уровень результатов разнится, но это , что называется, разброс в интервале от «хорошо» до «превосходно», - рассказала Катерина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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