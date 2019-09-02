2019-09-02T14:32:14+03:00
Спорт

В Перми прошел фестиваль «Ярмарка спорта»

На мероприятии представили более 50 видов спорта
Лилия Абибулаева
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Фото: администрация ПермиФото: администрация Перми
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Несмотря на пасмурную погоду, в Перми на стадионе «Юность» состоялась «Ярмарка спорта». Более 30 организаций представили спортивные секции более чем по 50 видам спорта.

Пермяков заинтересовало выступление лыжероллеров из спортивной школы «Летающий лыжник» и малоизвестные виды спорта – мас-реслинг и лакросс. Гости мероприятия с интересом наблюдали за тренировками и выступлениями хоккеистов на траве из спортивной школы олимпийского резерва «Орленок», боксеров из школы «Армейского рукопашного боя», серебряных призеров чемпионата России по американскому футболу – командой «Стальные тигры» .

На ярмарке можно было не только смотреть, но и участвовать. Жители города могли попрыгать на батуте, сдать нормы ГТО и записаться в спортивные секции.

Напомним, ранее мы писали о том, что на время пермского международного марафона в Перми усилят меры безопасности

ИСТОЧНИК KP.RU

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