Специалисты подтвердили необходимость частичной замены лип на Комсомольском проспекте

СЕГОДНЯ 13:34 2019-09-02T13:54:20+03:00

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Ученые сходятся во мнении, что деревья на Компросе нуждаются в замене. Некоторые старые липы могут стать угрозой для безопасности пешеходов и автомобилистов. Из-за неблагоприятных погодных условий риск их падения возрастает.

В этом году работы по частичной замене зеленых насаждений проводятся на участке от улицы Ленина до улицы Екатерининской. Уже в конце года здесь будет производиться высадка молодых лип-крупномеров, а также новой живой изгороди. Как пояснили в городском управлении внешнего благоустройства администрации Перми, высадка деревьев таких размеров должна производиться при минусовых температурах, поэтому посадка запланирована на ноябрь – декабрь этого года, высадка кустарников начнется раньше.

Необходимость частичной замены деревьев на аллее Комсомольского проспекта подтверждена специалистами. Сотрудники администрации Перми провели консультации с экспертами из ПГНИУ, ПГАТУ, общественными деятелями, ландшафтными дизайнерами. Деревья были обследованы на предмет аварийности. Была проведена визуальная экспертиза каждого дерева. Ранее часть деревьев была обследована с помощью резистографа, по результатам комплексного обследования принималось решение о признании дерева аварийным.

По словам ученых, существуют четкие признаки, по которым можно определить, что дерево нужно срубить. Прежде всего, это суховершинность, наличие дупел, процессы внутреннего гниения, которые видно невооруженным взглядом, внутренние пустоты, трещины и наклон дерева.

- У многих деревьев на аллее уже видно не просто суховершинность, а скелетные ветви – это свидетельствует о том, что деревья просто усыхают, - отмечает доцент кафедры биогеоценологиии и охраны природы ПГНИУ Светлана Кулакова.

Вообще, биологический возраст липы может составлять более 200 лет, но, по словам заведующей кафедрой лесоводства и ландшафтной архитектуры ПГАТУ Татьяны Бойко, в городских условиях возраст деревьев значительно снижается:

- Литературные источники сообщают, что в городских условиях липы живут не более 80 лет. Кроме того, своевременная формовочная обрезка, которая проводится пока деревьям около 15-20 лет, замедляет рост дерева. К сожалению, она не проводилась тогда, когда это было необходимо. Липа по своим биологическим особенностям теневыносливое растение, и крона у него должна быть плотная и не пропускать свет, а деревья на аллее очень ажурные, то есть можно сказать, что они находятся в стадии ослабления – уже 3-4 категория санитарного состояния.

В ходе обсуждения ландшафтный специалист Оксана Харитонова высказала мнение, что существует необходимость снести все деревья:

- Я считаю, что, по правилам реконструкции таких знаковых мест, нужно менять всё полностью. Представьте, вы сейчас уберете часть деревьев, а через пару лет придется снова менять и удалять уже другие. Учитывайте нынешние ураганы, на эспланаде было вырвано 15 деревьев, и я бы не хотела, чтобы эти старые липы, за которые мы боремся, упали на что-то и кого-то. Поэтому я думаю, что всё это нужно убирать, но поэтапно.

В то же время и специалисты администрации Перми, и эксперты, и представители общественности солидарны в том, что аллея Комсомольского проспекта – знаковое для Перми место, а липы – его неотъемлемая часть. Максимально возможное количество здоровых деревьев постараются сохранить. Сейчас подрядная организация убирает только больные и аварийные деревья, так как они представляют реальную опасность. Такая позиция была одобрена и ученым сообществом.

- Я могу поддержать вырубку сразу всех деревьев с композиционной точки зрения, но с точки зрения эколога, я не согласна – еще неизвестно как поведут себя молодые саженцы, приживаться они будут несколько лет. При сочетании старых и молодых деревьев будет сохраняться сама аллея, она будет зеленой. Я считаю, что нужно сохранить те деревья, для которых это возможно, - высказывает свое мнение Светлана Кулакова.

ИСТОЧНИК KP.RU