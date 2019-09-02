В микрорайоне Вышка-2 открылся отремонтированный корпус школы №30

СЕГОДНЯ 12:23 2019-09-02T12:23:42+03:00

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Пермь празднует День знаний. В школе №30 в Мотовилихинском районе праздник двойной – здесь открылся капитально отремонтированный корпус на 800 учащихся.

Обещание открыть новый корпус к этому учебному году глава Перми Дмитрий Самойлов дал ребятам и педагогическому коллективу на «Последнем звонке» в мае этого года. Сегодня на торжественной линейке глава города поздравил ребят и пожелал им успешной учебы.

- Открытие корпуса школы №30 – это то событие, которое ждали жители микрорайона Вышка-2. День знаний занимает особое место в событийной линейке нашего города. Здесь, конечно, двойной праздник. Из здания бывшего профессионального технического училища, которое находилось в краевой собственности и было передано в муниципальную, в плановые сроки получился современный учебный корпус с новыми лабораториями – робототехники, химии, классами для труда, прекрасными спортивными площадками и стадионом. Сегодня это первый такой объект на Вышке-2, но далеко не последний. Впереди реконструкция здания на углу улиц Целинная и Ивана Франко под размещение школы. Сегодня национальный проект «Образование» в действии. Благодаря софинансированию из краевого и федерального бюджетов с каждым годом таких объектов на карте города будет все больше, - отметил Дмитрий Самойлов.

Также торжественную линейку посетили заместитель министра образования и Пермского края Наталья Зверева, депутат Пермской городской Думы Владимир Манин, заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева, глава администрации Мотовилихинского района Александр Хаткевич, начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова.

Здание под новый корпус школы №30 был передан из краевой собственности, капитальный ремонт здесь был начат в апреле прошлого года. Была отремонтирована кровля, фасад, заменены окна, инженерные сети – отопления, водоснабжения, электроснабжения, вентиляции, пожарной и охранной сигнализации, обустроена внутренняя гидроизоляция фундаментов, обновлено технологическое оборудование на пищеблоке. Кроме того, на территории школы появилось новое футбольное поле и универсальная спортивная площадка.

В новом корпусе будут работать физическая и химическая лаборатории, оснащенные самым современным оборудованием, классы 3D моделирования и робототехники, медиатека, слесарная мастерская со станками с числовым программным управлением.

- Мы создали концепт школы экспериментального производства. Вышка-2 – изначально заводской микрорайон, поэтому особый интерес дети проявляют к специальностям технической направленности. Однако ребята хотят не просто работать на станке, а придумывать и создавать готовые продукты. Мы планируем, что у нас будет современный «парк» станков, где дети смогут осваивать работу с деревом, металлами и другими материалами, а все образовательное пространство будет побуждать к техническому креативу, - говорят в школе.

Отметим, что учреждение активно участвует в приоритетных проектах Перми и Пермского края, а именно: «Электронная учительская», «Электронное портфолио школьника», «Выбор +», «Московская электронная школа», «Электронная библиотека», конкурс педагогических стартапов, конкурс «Проект года» и других.

Напомним, что администрация Перми ведет системную работу по строительству и капитальному ремонту образовательных учреждений. Начиная с первой после длительного перерыва «образовательной» стройки - открытия в 2015 году нового корпуса гимназии №11 – было введено в эксплуатацию еще три здания: два корпуса-тысячника в Свердловском и Дзержинском районах, а также новая школа «Мастерград» на 1200 учащихся. Кроме этого, были капитально отремонтированы школы №14 и «Город дорог». Особенно ценно, что после каждой крупной стройки или ремонта обновляется и образовательная программа, а также создается доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Стартовал капитальный ремонт в школе №127, завершить который планируется к следующему 1 сентября. Начато строительство нового корпуса школы №93, на очереди – реконструкция школы №22, строительство новых корпусов школы по улице Юнг Прикамья, гимназий №3 и №17.

ИСТОЧНИК KP.RU