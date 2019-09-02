2019-09-02T11:12:44+03:00
Происшествия

В Прикамье закончились поиски 25-летнего парня

Его искали неделю
Лилия Абибулаева
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Фото из личного архиваФото из личного архива
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В Краснокамске близкие разыскивали 25-летнего Кирилла Ч. 25 августа молодой человек ушел из дома, и до сих пор вестей от него не было. На связь с родственниками молодой человек не выходил все это время.

В понедельник, стало известно, что поиски закончились. Молодой человек жив и здоров.

Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно о судьбе пропавшей в Прикамье девушки-бармена. Девушка днем ушла из дома и сказала молодому человеку, что пойдет к маме. Через три часа ее друг решил позвонить Алене, но телефон уже был отключен. Юноша забеспокоился. Домой в тот день девушка так и не пришла, к родственникам и друзьям не ходила.В Прикамье найдена живой пропавшая 26 августа Алена М. Жительница Березников пропала при странных обстоятельствах. Близкие написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры. Они постили в социальных сетях информацию о пропавшей девушке, рассказывали, в какой она была одежде и как выглядела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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