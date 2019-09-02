«Ртуть вместо духов». Пермяки во время уборки нашли опасное вещество

СЕГОДНЯ 10:38 2019-09-02T10:38:06+03:00

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В Дзержинском районе Перми во время уборки в частном доме обнаружили флакон ртути. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что пермяки нашли упаковку из-под духов, но внутри был далеко не парфюм. Опасения, что серебристое вещество во флаконе - ртуть, подтвердились, когда приехали сотрудники службы спасения.

Как опасное для жизни и здоровья вещество оказалось во флаконе из-под духов, неизвестно. Жителям дома посоветовали обратиться в специальное учреждение и сдать ртуть.

Напомним, ранее мы писали о том, что в подъезде дома в Перми обнаружили емкости с веществом, похожим на ртуть. 13 февраля в Роспотребнадзор обратился председатель ТСЖ дома, расположенного на улице Подлесная в Перми. Он сообщил, что в подъезде стоят емкости с веществом, похожим на ртуть. Специализированная организация вывезла ртуть .

ИСТОЧНИК KP.RU