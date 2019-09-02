«Помогите найти». В Прикамье разыскивают 25-летнего парня

СЕГОДНЯ 09:54 2019-09-02T11:14:16+03:00

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В Краснокамске близкие разыскивают 25-летнего Кирилла Чуприяного. 25 августа молодой человек ушел из дома и до сих пор не вернулся. На связь с родственниками молодой человек не выходил все это время.

Приметы 25-летнего Кирилла Чуприянова: рост 165-170 см, спортивного телосложения.

Был одет: свитер(синий), спортивные штаны, в черно-серую крапинку.

Если вы видели Кирилла Чуприянова или знаете что-либо о его местоположении, сообщите по телефонам: 02 или 89194544651

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье разыскивают 32-летнего мужчину. В Пермском крае пропал 32-летний Максим Зорин. 22 августа мужчина ушел из дома в городе Чусовой и больше на связь не выходил. Сотовый телефон Максима не отвечает. До сегодняшнего дня о местоположении ничего неизвестно. Если вы видели 32-летнего Максима Зорина или знаете что-либо о его местонахождении, сообщите по телефонам: 89523303743 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU