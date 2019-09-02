В Перми полицейские разыскивают женщину, которая ограбила банкомат
В Кировском районе Перми произошло ограбление банкомата. В одном из отделений банка на улице Маршала Рыбалко женщина тайно похитила деньги, которые оставил в банкомате один из клиентов банка.
Момент ограбления попал на камеры видеонаблюдения, поэтому личность женщины удалось установить.
В Перми полицейские разыскивают женщину, которая ограбила банкомат.
Сотрудники полиции просят у пермяков помощи в поисках злоумышленницы.
Если Вы опознали подозреваемую, звоните по тел.: 8 (999) 363-54-60.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми неизвестные напали на мужчину и украли у него тележку. По горячим следам один из подозреваемых был задержан кинологом. 29-летнего местного жителя задержали и водворили в изолятор временного содержания. Личность второго злоумышленника установлена. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU