СЕГОДНЯ 09:43 2019-09-02T09:43:47+03:00

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В Кировском районе Перми произошло ограбление банкомата. В одном из отделений банка на улице Маршала Рыбалко женщина тайно похитила деньги, которые оставил в банкомате один из клиентов банка.

Момент ограбления попал на камеры видеонаблюдения, поэтому личность женщины удалось установить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/729466" frameborder="0"></iframe> В Перми полицейские разыскивают женщину, которая ограбила банкомат.

Сотрудники полиции просят у пермяков помощи в поисках злоумышленницы.

Если Вы опознали подозреваемую, звоните по тел.: 8 (999) 363-54-60.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми неизвестные напали на мужчину и украли у него тележку. По горячим следам один из подозреваемых был задержан кинологом. 29-летнего местного жителя задержали и водворили в изолятор временного содержания. Личность второго злоумышленника установлена. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU