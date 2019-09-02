В Перми неизвестные напали на мужчину и украли у него тележку

СЕГОДНЯ 08:53 2019-09-02T08:53:32+03:00

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В Дзержинском районе произошло ограбление. С заявлением в полицию обратился 62-летний местный житель. Мужчина сообщил, что средь бела дня у его дома в Дзержинском районе Перми на него напали двое неизвестных, избили и отобрали металлическую тележку.

По горячим следам один из подозреваемых был задержан кинологом. 29-летнего местного жителя задержали и водворили в изолятор временного содержания. Личность второго злоумышленника установлена. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми 21-летний парень избил своего собутыльника. Потерпевший получил серьезную травму головы. Его отправили в больницу, а злоумышленника задержали и водворили в изолятор временного содержания. В отношении него возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU