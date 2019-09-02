На время пермского международного марафона в Перми усилят меры безопасности

СЕГОДНЯ 08:41 2019-09-02T08:41:40+03:00

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В ближайшие выходные в Перми пройдет грандиозное событие - Пермский международный марафон. Глава города Дмитрий Самойлов поставил задачу обеспечить безопасность города во время праздника.

Так, общественный порядок в этот день будут осуществлять сотрудники частных охранных организаций, контролеры, курсанты Пермского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации, Пермского института ФСИН России, сотрудники Управления федеральной службы судебных приставов, полиция. Вход на территорию стартово-финишного городка будет возможен только через семь рамок с металлодетекторами.

Также во время марафона на мероприятии будет дежурить несколько карет «скорой помощи». По всему маршруту Пермского международного марафона также будут установлены ограждения, ограничено дорожное движение, в том числе выезды из прилегающих дворов.

Также 7 и 8 сентября пройдет фестиваль «День рождения реки». Для обеспечения безопасности будет организовано 11 входных групп с металлодетекторами. Обеспечивать безопасность горожан и гостей города будут сотрудники частных органных организаций и полиции.

Жителям рекомендуют соблюдать правила безопасности:

- не проносить любые виды оружия, острые и взрывоопасные предметы, сумки размером свыше 50*50*50 см, любые алкогольные напитки, напитки в стеклянной таре и в пластиковой таре емкостью свыше 0,5 литра.

- не входить на территорию проведения мероприятий с животными, в состоянии опьянения

ИСТОЧНИК KP.RU