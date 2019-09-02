В Перми на берегу реки нашли тело 48-летнего мужчины

СЕГОДНЯ 08:25 2019-09-02T08:29:14+03:00

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В районе деревни Малые реки на берегу реки Чусовая нашли тело 48-летнего мужчины. Погибшего увидели очевидцы и сообщили в экстренные службы.

Источник, близкий к ситуации, сообщил, что мужчина утонул. Он лежал на берегу в Орджоникидзевском районе. Оказалось, что погибший - 48-летний пермяк.

На место приехали сотрудники оперативных служб и забрали тело.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми работника автосалона нашли мертвым на крыше офиса. В одном из пермских автосалонов-дилеров, расположенном на улице Героев Хасана, обыскались сотрудника. Три дня до него не могли дозвониться. Наконец, совершенно случайно кто-то заметил, что на козырьке пристроя к зданию, на уровне примерно 3 этажа, лежит тело человека. Для того, чтобы снять тело с высоты, вызвали спасателей. Те эвакуировали его на асфальт и передали полицейским. Следователям предстоит определить обстоятельства и причины гибели сотрудника автосалона.

ИСТОЧНИК KP.RU