В Перми во дворе дома легковушка сбила 10-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 07:48 2019-09-02T07:48:48+03:00

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В Свердловском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадала 10-летняя девочка. Известно, что авария произошла во дворе жилого дома по улице Белинского. Легковой автомобиль сбил несовершеннолетнего пешехода.

Пострадавшая девочка получила травмы. Ее осмотрели врачи и рекомендовали амбулаторное лечение.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье произошло страшное ДТП.В субботу, 31 августа, в 22:15 на трассе в Прикамье произошло ДТП. На дороге Пермь-Усть-Качка столкнулись две лекговушки. По предварительной информации, 70-летний водитель «Хендэ IX35» разворачивался и не предоставил преимущество автомобилю ВАЗ-2114, который ехал по «встречке». Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, в аварии пострадали 6 человек, в том числе оба водителя. Все пострадавших с травмами отправили в больницу. По факту ДТП проводится проверка устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В полиции сообщили, что возбуждено административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU