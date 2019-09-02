2019-09-02T07:36:38+03:00
Общество

В Прикамье у трех трудовых мигрантов нашли ВИЧ-инфекцию

Еще у одного - сифилис
Лилия Абибулаева
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В августе прошло очередное медицинское освидетельствование трудовых мигрантов в Пермском крае.

По данным краевого центра борьбы со СПИДом, освидетельствование прошли 1063 иностранных граждан, из них граждан Узбекистана – 446, Таджикистана - 372, Украины - 29 и другие трудовые мигранты.

У трех из них анализы оказались положительными на ВИЧ. Еще один мигрант оказался болен другим опасным заболеванием. У него нашли сифилис.

Напомним, ранее мы писали о том, что по результатам медицинского освидетельствования в феврале 2019 года опасные заболевания были выявлены у 4 трудовых мигрантов. В ходе обследования у 5 человек выявлены инфекционные заболевания - у четырех иностранных граждан - ВИЧ-инфекция, у одного - туберкулез, сообщили в СПИД-центре. Инфекционных больных ждет депортация из страны. Снижение отмечается на 14 административных территориях края, в том числе в Перми, Александровске, Березниках, Краснокамске и других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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