2019-09-02T07:15:34+03:00
Происшествия

В Прикамье разыскивают 32-летнего мужчину

Он ушел из дома 22 августа
Лилия Абибулаева
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Фото: из личного архиваФото: из личного архива
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В Пермском крае пропал 32-летний Максим Зорин. 22 августа мужчина ушел из дома в городе Чусовой и больше на связь не выходил. Сотовый телефон Максима не отвечает. До сегодняшнего дня о местоположении ничего неизвестно.

Родственники забили тревогу и обратились за помощью к жителям края, а также сообщили в полицию.

Если вы видели 32-летнего Максима Зорина или знаете что-либо о его местонахождении, сообщите по телефонам: 89523303743 или 02.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье разыскивают 75-летнюю пенсионерку. В Краснокамске 30 августа пропала 75-летняя Вера Иосифовна Щипицина. Женщина ушла из дома в церковь и больше не вернулась. Родственники забили тревогу, когда вечером женщина не вернулась домой. Сын пропавшей сообщает, что Вера Щипицина страдает от потери памяти, нуждается в медицинской помощи и боится темноты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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