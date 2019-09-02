2019-09-02T06:46:40+03:00
Происшествия

Из-за начала учебного года в Прикамье введен режим повышенной готовности

Он продлится с 1 по 3 сентября
Лилия Абибулаева
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--Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Традиционно в первые дни учебного года ГУ МЧС по Пермскому краю вводит режим повышенной готовности для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Сотрудники ведомства будут дежурить в каждом общеобразовательном учреждении Пермского края. Всего праздничные мероприятия на территории Пермского края пройдут в 772 образовательных учреждениях края.

Подразделения Главного управления МЧС России по Пермскому краю и подчиненные подразделения готовы прибыть и оказать помощь людям, попавшим в беду, - сообщают в ведомстве. - В то же время Главное управление МЧС России по Пермскому краю призывает быть внимательными, соблюдать правила безопасности, чтобы обезопасить себя и своих близких.

Напомним, ранее мы писали о том, что с сентября в Перми изменится расписание нескольких автобусных маршрутов. Кроме того, 2 сентября из-за торжественных мероприятий маршрут №41 будет укорочен до остановки «ЦУМ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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