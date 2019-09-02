2019-09-02T06:35:51+03:00
Общество

Еще одна часть пермской эспланады открыта

Теперь пермяки могут покачаться на необычных качелях
Лилия Абибулаева
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Фото: администрация ПермиФото: администрация Перми
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В Перми раньше срока открыли еще одну часть эспланады. По плану, подрядчик должен был закончить ремонт этого участка только в первой декаде сентября, но рабочие справились раньше.

Так, теперь у пермяков есть возможность не только любоваться музыкальным фонтаном, но и отдыхать на необычных качелях.

Фото: администрация Перми

Фото: администрация Перми

Весь участок эспланады планируют открыть к концу сентября. Затем рабочие перейдут к реконструкции следующего участка - площади у памятника «Героям фронта и тыла».

К 300-летнию города власти планируют привести эспланаду в единый стиль и выделить несколько зон для удобства жителей: обустроить игровую зону, территорию тихого отдыха.

- При капитальном ремонте будут выполнены работы по переустройству инженерных коммуникаций, реконструкции сетей наружного освещения, ремонту существующих и созданию новых пешеходных дорожек с использованием разных материалов мощения, установке современных малых архитектурных форм – лавочек, урн, шезлонгов, навесов, а также высадке новых деревьев, кустарников и многолетних растений, - сообщили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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