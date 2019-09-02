2019-09-02T06:23:43+03:00
Спорт

Пермский футбольный клуб «Звезда» опустился на предпоследнюю строчку в таблице

Игроки не реализовывают большинство голевых моментов
Лилия Абибулаева
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Фото: ФК "Звезда"Фото: ФК "Звезда"
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Поражением закончился матч «Звезды» с «Ладой-Тольятти». Несмотря на то, что уже на первой минуте был шанс забить гол, мяч после удара пермяка попал в перекладину. Счет открыли хозяева.

В матче было много голевых моментов, но забить игроки «Звезды» так и не смогли. С минимальным преимуществом команда Тольятти выигрывает встречу.

Результаты пока неутешительны. Пермская команда, по итогам всех матчей, находится на предпоследней позиции турнирной таблицы.

В пятницу, 6 сентября, пермяки встретятся с «Тюменью».

Напомним, ранее мы писали о том, что ФК «Звезда» подписал контракты с новыми игроками. Пермский футбольный клуб «Звезда» заключил три контракта с новыми игроками. В Пермь вернулся молодой и талантливый вратарь Анатолий Красильников, а линии защиты и полузащиты укрепили Булат Садыков и Евгений Наседкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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