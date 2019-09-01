Авторы игры «Angry birds» подали в суд на пермских предпринимателей

СЕГОДНЯ 15:38 2019-09-01T15:38:10+03:00

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Финская компания «Ровио Энтертеймент Корпорейшн» или «Angry birds» судится сразу с 30 пермскими предпринимателями. Издание «Business Class» сообщает, что бизнесменов обвиняют в нарушении авторских прав на товарный знак. За незаконное использование интеллектуальной собственности истец требует 25 -50 тысяч рублей.

Практически все иски были удовлетворены. По 6 заключено мировое соглашение, еще 6 находятся на рассмотрении. Лишь один иск удовлетворили частично. Предпринимательница объявила, что штраф в 50 тысяч для нее слишком большой, так как у нее на иждивении маленький ребенок, а также долги по кредитам. Суд прошел ей на встречу и снизил сумму до 25 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что «musicAeterna» прокомментировали скандал вокруг «Дягилевского фестиваля». Представители оркестра ответили на письмо Пермского театра оперы и балета, удостоверив, что название «Дягилевский фестиваль» не будет использовано в новом проекте Теодора Курентзиса в Париже.

ИСТОЧНИК KP.RU