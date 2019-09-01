«Пошла в церковь и пропала». В Прикамье разыскивают 75-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 09:12 2019-09-01T09:12:29+03:00

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В Краснокамске 30 августа пропала 75-летняя Вера Иосифовна Щипицина. Женщина ушла из дома в церковь и больше не вернулась. Родственники забили тревогу, когда вечером женщина не вернулась домой.

Сын пропавшей сообщает, что Вера Щипицина страдает от потери памяти, нуждается в медицинской помощи и боится темноты.

Родственники переживают и просят у жителей края помощи.

75-летняя Вера Щипицина была одета в светлую куртку с капюшоном, черный берет, черные колготки.

Если вы видели 75-летнюю Веру Щипицину или знаете что-либо о ее местоположении, сообщите по телефонам: 89028039389 или 02.

Напомним, ранее мы писали о том, что волонтеры просят опознать мужчину, попавшего в больницу в Перми. На прошлой неделе в больницу в Перми доставили неизвестного мужчину в тяжелом состоянии. Личность больного установить не удалось. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» обратились за помощью к жителям Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU