«Пошла в церковь и пропала». В Прикамье разыскивают 75-летнюю пенсионерку
В Краснокамске 30 августа пропала 75-летняя Вера Иосифовна Щипицина. Женщина ушла из дома в церковь и больше не вернулась. Родственники забили тревогу, когда вечером женщина не вернулась домой.
Сын пропавшей сообщает, что Вера Щипицина страдает от потери памяти, нуждается в медицинской помощи и боится темноты.
Родственники переживают и просят у жителей края помощи.
75-летняя Вера Щипицина была одета в светлую куртку с капюшоном, черный берет, черные колготки.
Если вы видели 75-летнюю Веру Щипицину или знаете что-либо о ее местоположении, сообщите по телефонам: 89028039389 или 02.
Напомним, ранее мы писали о том, что волонтеры просят опознать мужчину, попавшего в больницу в Перми. На прошлой неделе в больницу в Перми доставили неизвестного мужчину в тяжелом состоянии. Личность больного установить не удалось. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» обратились за помощью к жителям Перми.
ИСТОЧНИК KP.RU